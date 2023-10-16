Welt: для поддержки Украины и Израиля у НАТО может не хватить денег и техники

Газета отмечает, что страны альянса не хотят ставить под угрозу свою обороноспособность

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. НАТО находится в затруднительном положении. Для поддержки Украины и Израиля у альянса может не хватить денежных средств и техники, говорится в материале газеты Welt.

В статье отмечается, что Североатлантический альянс может столкнуться с беспрецедентными задачами: оказывать помощь двум близким партнерам - Израилю и Украине, находящимся в непосредственной географической близости, отбиваться от врага. НАТО не желает напрямую ввязываться в конфликты. Однако поставки оружия партнерам необходимы. Страны НАТО, как подчеркивается в тексте, "не хотят ставить под угрозу свою собственную обороноспособность, и, помимо высоких затрат, запасы оружия ограничены". Особенно это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем ПВО, таких как IRIS-T и Patriot.

Израиль и Украина остро нуждаются и в том, и в другом. "Отдать это оружие можно только один раз", - приводит газета слова высокопоставленного дипломата НАТО. Тема "конкуренции за ресурсы" уже "несколько дней" обсуждается в кулуарах альянса. Вопрос в том, кто и что получает, когда ситуация становится напряженной, резюмируется в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский также встревожен. Он впервые поехал на встречу министров обороны НАТО, чтобы лично попросить увеличения поставок оружия, заключается в материале.

Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 также выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне нападения ХАМАС на Израиль. Он отметил, что это будет иметь последствия, не пояснив свою мысль.