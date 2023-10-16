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Высшее руководство Украины допустило три глобальные ошибки в ведении боевых действий, единственным выходом из ситуации является смена власти в стране. С таким заявлением выступил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как отметил политик, ситуация на фронте в настоящее время является тупиковой. Во многом это – прямой результат трех важнейших ошибок, допущенных окружением президента Владимира Зеленского. Бывший советник офиса украинского лидера эти ошибки перечислил.

Во-первых, по мнению политика, Зеленский распорядился без всякого смысла концентрировать военные ресурсы на Артемовском направлении. Войска надо было бросать на прорыв российской обороны на южных направлениях – Запорожском и Южно-Донецком, но ВСУ расходовали ресурсы под Артемовском.

Во-вторых, Украина так и не выстроила мощные линии обороны по типу созданных российскими войсками в Запорожье. Это создает риск прорыва российских войск к крупнейшим городам страны.

В-третьих, действующие власти Украины погрязли в коррупции и неправильно ведут себя с внешними партнерами, что создает риски для дальнейшей помощи Киеву.

По утверждению бывшего советника офиса Зеленского, существующий режим ведет страну к катастрофе. В этой связи политик предлагает провести выборы и перезагрузить политическую жизнь Украины, разрушив «монополию некомпетентности», как он называет сложившуюся под руководством Зеленского систему.