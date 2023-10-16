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ТАСС

Politico: украинские пилоты приступят к тренировкам на F-16 в Аризоне на следующей неделе

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Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

По сведениям газеты, они будут тренироваться в составе 162-го авиакрыла, главного центра подготовки истребителей F-16 ВВС США

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Украинские пилоты начнут подготовку к полетам на истребителях F-16 на американской военно-воздушной базе в Аризоне на следующей неделе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на официальные лица США.

По ее информации, украинские пилоты прошли первый тест на знание английского языка и направляются на базу в Аризоне. Там они будут тренироваться в составе 162-го авиакрыла, главного центра подготовки истребителей F-16 ВВС США, сообщает издание.

Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, прежде чем перейти к полетам на самолетах. Однако курс может быть ускорен из-за острой необходимости вернуть их на поле боя, сказал источник Politico. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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