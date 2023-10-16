Войти
ТАСС

ВСУ заявили, что стали реже использовать в боях британские гаубицы из-за нехватки снарядов

188
0
0
Обучение британскими инструкторами военнослужащих украинской армии стрельбе из британской 105-мм легкой буксируемой пушки L119 на полигоне в Солсбери, июнь 2022 года
Обучение британскими инструкторами военнослужащих украинской армии стрельбе из британской 105-мм легкой буксируемой пушки L119 на полигоне в Солсбери, июнь 2022 года.
Источник изображения: Tim Merry / Daily Express

В частности, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали, что перешли на применение гаубиц советского производства

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие свели к минимуму использование на поле боя британских буксируемых орудий L119 в связи с нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали, что стали использовать L119 реже, чем один раз в день, и перешли на применение гаубиц советского производства, к которым пока имеется достаточное число снарядов, в том числе 85-мм дивизионной пушки Д-44, принятой на вооружение в СССР в 1946 году. Один из украинских военных пошутил, что в скором времени ВСУ "начнут использовать лук и стрелы".

19 сентября министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Великобритания в ближайшие месяцы дополнительно поставит на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов. Всего на данный момент Лондон передал Киеву более 300 тыс. артиллерийских снарядов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Похожие новости
04.09.2023
Экс-командующий Объединенными силами Великобритании назвал четыре составляющих якобы «победоносной» тактики для ВСУ на ближайший год
15.03.2023
Российский "убийца танков" спутает НАТО все карты на Украине
15.03.2023
"Проукраинская группа", или Как американцы в казаков играют - Мнения ТАСС
30.06.2022
США хотят расколоть мир. У них ничего не выйдет
12.01.2022
Надувной ужас
24.06.2021
Киев называет инцидент с британским эсминцем в Черном море серьезным нарушением международного права
05.02.2014
Симметричный ответ, дорого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники