ВСУ заявили, что стали реже использовать в боях британские гаубицы из-за нехватки снарядов

Обучение британскими инструкторами военнослужащих украинской армии стрельбе из британской 105-мм легкой буксируемой пушки L119 на полигоне в Солсбери, июнь 2022 года.

В частности, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали, что перешли на применение гаубиц советского производства

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие свели к минимуму использование на поле боя британских буксируемых орудий L119 в связи с нехваткой артиллерийских снарядов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказали, что стали использовать L119 реже, чем один раз в день, и перешли на применение гаубиц советского производства, к которым пока имеется достаточное число снарядов, в том числе 85-мм дивизионной пушки Д-44, принятой на вооружение в СССР в 1946 году. Один из украинских военных пошутил, что в скором времени ВСУ "начнут использовать лук и стрелы".

19 сентября министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Великобритания в ближайшие месяцы дополнительно поставит на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов. Всего на данный момент Лондон передал Киеву более 300 тыс. артиллерийских снарядов.