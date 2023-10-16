Войти
Военное обозрение

Минобороны определилось с новым лёгким военно-транспортным самолётом на замену парка Ан-26 и Ан-72

240
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны определилось с новым легким военно-транспортным самолетом, который в перспективе заменит парк Ан-26 и Ан-72, уже выработавших свой ресурс. Как сообщил информированный источник, это будет Ил-212.

На недавнем совещании военных с руководством ОАК было принято окончательное решение о разработке нового легкого военно-транспортного самолета на замену Ан-26 и Ан-72. Как оказалось, речь идет об Ил-212 с турбореактивными двигателями. Проект не будут разрабатывать с нуля, по сути этот самолет представляет собой переработанный под новые двигатели и получивший новую маркировку Ил-112В.

Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С

- приводит РИА Новости слова источника.

Самые большие изменения коснутся крыла и шасси, двигатель решено установить сверху крыла, а не под ним. Это позволит использовать самолет с неподготовленных и грунтовых аэродромов.

О том, что изначально разработанный как турбовинтовой транспортный самолет Ил-112В сменит турбовинтовые двигатели В7-117СТ на турбореактивные ПД-8, уже сообщалось. В июле этого года прошла информация, что проект Ил-112В переработают, но подробности не приводились.

Напомним, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В создавался для замены в транспортной авиации устаревших самолетов "Антонова" и был первым разработанным "с нуля" в России. Работы над ним начались в 2014 году, но были приостановлены в феврале 2022 года до окончательного расследования катастрофы с первым опытным образцом самолета. Ил-112В предназначался для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-26
Ан-72
Ил-112
Компании
ОАК
Похожие новости
01.12.2020
Запустят серию: ОАК получит первый заказ на самолеты Ил-114-300
02.04.2019
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
19.04.2018
Дмитрий Рогозин: "У нас есть на чем летать!"
30.08.2017
Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
01.02.2013
Российская военно-транспортная авиация готова отказаться от украинских машин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 16.10 00:30
  • 56020
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники