Минобороны определилось с новым лёгким военно-транспортным самолётом на замену парка Ан-26 и Ан-72

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Министерство обороны определилось с новым легким военно-транспортным самолетом, который в перспективе заменит парк Ан-26 и Ан-72, уже выработавших свой ресурс. Как сообщил информированный источник, это будет Ил-212.

На недавнем совещании военных с руководством ОАК было принято окончательное решение о разработке нового легкого военно-транспортного самолета на замену Ан-26 и Ан-72. Как оказалось, речь идет об Ил-212 с турбореактивными двигателями. Проект не будут разрабатывать с нуля, по сути этот самолет представляет собой переработанный под новые двигатели и получивший новую маркировку Ил-112В.

Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С

- приводит РИА Новости слова источника.

Самые большие изменения коснутся крыла и шасси, двигатель решено установить сверху крыла, а не под ним. Это позволит использовать самолет с неподготовленных и грунтовых аэродромов.

О том, что изначально разработанный как турбовинтовой транспортный самолет Ил-112В сменит турбовинтовые двигатели В7-117СТ на турбореактивные ПД-8, уже сообщалось. В июле этого года прошла информация, что проект Ил-112В переработают, но подробности не приводились.

Напомним, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В создавался для замены в транспортной авиации устаревших самолетов "Антонова" и был первым разработанным "с нуля" в России. Работы над ним начались в 2014 году, но были приостановлены в феврале 2022 года до окончательного расследования катастрофы с первым опытным образцом самолета. Ил-112В предназначался для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов.