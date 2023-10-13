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Известия.ru

С начала года 357 тыс. человек были приняты на службу в ВС РФ по контракту

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Медведев: с 1 января в ВС России поступили по контракту более 357 тыс. человек

С начала 2023 года на службу в армию России были приняты 357 тыс. человек. Об этом 12 октября сообщил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, с 1 января по текущую дату в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тыс. человек», — отметил Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту.

Он пояснил, что в указанное число входят и те, кто пребывал в запасе и заключил контракт, и те, кто пошел служить как доброволец. Темпы по набору на службу по контракту неплохие, отметил Медведев, и выразил надежду, что они сохранятся и в дальнейшем.

Ранее, 26 сентября, Медведев сообщал, что на контрактную службу в ВС РФ приняты более чем 325 тыс. добровольцев. Он добавил, что работа по доукомплектованию Вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и политической подготовкой военнослужащих продолжается.

Позже, 29 сентября, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что для своевременного оформления добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса, в России расширена сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту. Он добавил, что в настоящее время количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, значительно увеличилось.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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