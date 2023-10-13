Глава ГУР Украины признал, что с середины 2024 года могут быть проблемы с западной помощью

По его словам, все будет зависеть от того, как правильно Киев сможет объяснить свои потребности

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что с середины 2024 года Киев может столкнуться с сокращением военной помощи от стран Запада.

"До середины следующего года мы особых проблем не видим с военной помощью. А дальше все будет зависеть от нас - как правильно сможем донести всем, показать и объяснить наши потребности, а также наладить увеличение производства у нас", - ответил он в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос о сохранении объемов военных поставок в 2024 году.