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В России объяснили неэффективность израильского «Железного купола»

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Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле
Батарея противоракетной обороны "Железный купол" в Израиле.
Источник изображения: © РИА Новости

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не справилась с ракетными обстрелами со стороны ХАМАС из-за перегруженности. Неэффективность системы объяснил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Одна батарея «Железного купола» может прикрыть площадь до 150 квадратных километров. По словам эксперта, этого мало. Также он отметил, что развертывание и смена позиции стационарного комплекса требует времени, которого может хватить для его обнаружения и уничтожения.

Кнутов подчеркнул, что в «Железном куполе» используются дорогостоящие противоракеты, а массированный обстрел может перегрузить систему.

«Главная особенность то, что когда идет интенсивный налет, система захлебывается, (...) не успевает переваривать количество ракет, находящихся в воздухе. Ее эффективность примерно 10-15 процентов», — сказал эксперт.

В июне издание Defense News писало, что Израиль планирует поделиться данными для включения своей системы «Железный купол» в противовоздушную оборону США.

В мае стало известно, что Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию комплекса «Железный купол». Система перехватила цели в исключительной экономической зоне государства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
Железный купол
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