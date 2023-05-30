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Израиль успешно испытал морскую версию «Железного купола»

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Система ПРО C-Dome.
Система ПРО C-Dome.
Источник изображения: israeldefense.co.il

Армия обороны Израиля успешно испытала морскую версию комплекса противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол»), также известную как C-Dome. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«C-Dome успешно перехватил передовые цели, представляющие угрозу инфраструктуре и стратегическим активам государства Израиль в его исключительной экономической зоне», — говорится в публикации.

Отмечается, что проведенные испытания включали противодействие более широкому спектру существующих и будущих угроз, чем тесты, проведенные в ноябре прошлого года.

В сентябре 2021 года портал Navy Recognition сообщил, что компания Israel Aerospace Industries (IAI) начала установку зенитных ракетных комплексов Barak MX и системы противовоздушной обороны C-Dome на корветы типа Sa'ar 6.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Железный купол
Компании
IAI
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