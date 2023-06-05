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Израиль поделится с США данными о «Железном куполе»

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Система ПРО Железный купол
Система ПРО Железный купол.
Источник изображения: techcult.ru

Израиль планирует поделиться данными для включения своей системы Iron Dome («Железный купол») в противовоздушную оборону (ПВО) США. Об этом сообщает Defense News.

Издание напоминает, что ранее армия США купила у израильской стороны две батареи Iron Dome. Тогда же Вашингтон заявил, что больше не собирается приобретать такие системы у Тель-Авива, поскольку израильская сторона не хочет делиться с американской данными об алгоритмах ее работы.

Теперь, согласно заявлению руководителя Организации противоракетной обороны Израиля Моше Пателя, ограничения на передачу чувствительных данных американцам сняты.

В мае газета The Jerusalem Post сообщила об успешном испытании армией обороны Израиля морской версии комплекса противовоздушной обороны Iron Dome, также известной как C-Dome. До этого ее испытания проводились в ноябре.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Железный купол
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