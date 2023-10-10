Войти
ТАСС

У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС

454
0
0
Александр Бен Цви
Александр Бен Цви.
Источник изображения: militarynews.ru

Посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви отметил, что по этому вопросу стоит обратиться и к тем, кто имеет хорошие отношения с группировкой

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Израиль не обладает сведениями о том, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"У нас нет таких сведений", - сказал он. "Я даже думаю, что по этому вопросу стоит обратиться и к другим, например, тем, кто хорошие отношения имеет с ХАМАС, как российская сторона, может, у них есть больше данных, чем у нас. У нас таких сведений нет", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что оружие, поставляемое на Украину, в огромном количестве "расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
03.02.2023
На Западе признали невозможность воссоединения Донбасса с Украиной
15.06.2022
Без Украины НАТО ждала бы смерть мозга
10.07.2017
Сделка президентов
02.07.2015
Обзор стратегий национальной безопасности России, Китая и Индии и выводы для Ирана ("Mashregh", Иран)
16.04.2015
NRG: Израиль может разморозить поставки систем вооружения Украине и Грузии
26.02.2014
О перспективах российско-египетского военно-технического сотрудничества
30.05.2011
Русские крылья над Перуанскими Андами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 11:28
Веселая кухня в марионеточном шапито
  • 10.10 11:24
  • 55927
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 10:51
  • 3
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 10.10 10:47
  • 0
Литвины-террористы угрожают правительству Литвы
  • 10.10 06:34
  • 1
ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 10.10 05:07
  • 1
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 04:50
  • 43
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 10.10 00:17
  • 0
Береговая авиация против флота
  • 09.10 21:59
  • 0
"Лидер" (23560) и "Супер-Горшков" (22350М)
  • 09.10 19:31
  • 125
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 09.10 19:15
  • 2
Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе
  • 09.10 18:34
  • 55
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 09.10 16:42
  • 141
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 09.10 15:05
  • 36
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.10 12:54
  • 5
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД