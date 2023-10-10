У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС

Посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви отметил, что по этому вопросу стоит обратиться и к тем, кто имеет хорошие отношения с группировкой

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Израиль не обладает сведениями о том, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"У нас нет таких сведений", - сказал он. "Я даже думаю, что по этому вопросу стоит обратиться и к другим, например, тем, кто хорошие отношения имеет с ХАМАС, как российская сторона, может, у них есть больше данных, чем у нас. У нас таких сведений нет", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что оружие, поставляемое на Украину, в огромном количестве "расползается по всему миру через контрабандистов и прочих нечистоплотных торговцев этими смертоносными предметами".