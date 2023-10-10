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ТАСС

МО РФ сообщило о разработке США стратегии противодействия оружию массового поражения

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Минобороны РФ

По данным ведомства, Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе в наступательных целях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России располагает информацией о создании Вашингтоном секретной стратегии противодействия оружию массового поражения. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Министерство обороны России располагает информацией о создании в США секретной стратегии противодействия оружию массового поражения. По замыслу разработчиков, приоритетными направлениями деятельности Минобороны США являются: обеспечение защиты национальной территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения; безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников, а также создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения", - сказал он.

Кириллов резюмировал, что, отказываясь от работы над протоколом проверки в рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии, Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения, в том числе в наступательных целях.

Генерал-лейтенант уточнил, что в опубликованной в сентябре открытой части стратегии говорится, что, по оценкам Пентагона, РФ, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США по достижению стратегических целей в ходе войн и военных конфликтов. "В соответствии со стратегией, Россия охарактеризована как источник "острой угрозы" американской безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Китайская Народная Республика определена в качестве "нарастающего вызова". Подчеркивается, что Пекин за последнее время добился существенного прогресса в модернизации стратегических ядерных сил. КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз", - процитировал Кириллов документ. 

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