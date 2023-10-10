Истощение системы ПВО-ПРО Израиля ракетными ударами ХАМАС приводит к необходимости просить противоракеты к «Железному куполу» у США

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Находит своё подтверждение информация о том, что в связи с массированными ракетными атаками территории Израиля, которые осуществлялись накануне (восьмого) и в особенности 7 октября, израильская ПВ0-ПРО оказалась перегруженной, истощённой, израсходовав значительное количество боеприпасов. Ранее проходила информация о том, что в связи с пусками по Израилю тысяч ракет, было принято решение снять с консервации «старые» комплексы ПВО, к которым сохранились ракеты на военных складах.

Теперь стало известно о том, что из Израиля в США поступил запрос на передачу противоракет для системы «Железный купол». Как пишет «Вашингтон пост», также Израиль запросил у США боеприпасы другого типа.

Стоит напомнить, что система «Железный купол» стоит на вооружении трёх стран мира. Помимо Израиля это США и Азербайджан. По крайней мере, о наличии у Азербайджана такого оружия несколько лет назад заявлял министр обороны этого государства.

Говоря о США, стоит отметить, что американцы приобретали тактическую систему ПРО в первую очередь для прикрытия своих военных баз на Ближнем Востоке. В частности, в Бахрейне. Соответственно, если Вашингтон ответит на израильский запрос положительно, то доставка боеприпасов для «Кипат барзеля», как его называют в Израиле» может быть осуществлена достаточно быстро. Но тогда без прикрытия могут остаться те самые базы.

И к настоящему времени сообщается, что как минимум один из американских транспортников с боеприпасами на борту приземлился на территории Израиля.

Какие конкретно другие боеприпасы запросил Израиль у Вашингтона, пока не сообщается. Но в любом случае напряглись в Киеве, где теперь понимают, что никакой «Железный купол», который они просили у израильтян и американцев, они как минимум в ближайшее время точно не получат. Да и известия о запросе со стороны Израиля в адрес США на поставку боеприпасов явно не добавляют киевскому режиму энтузиазма.