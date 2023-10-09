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Военное обозрение

Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна

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Источник изображения: topwar.ru

Вчерашнее вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС приковало к Израилю внимание всего мира. Если конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, это неизбежно отразится на ситуации со специальной военной операцией России на Украине. Такую точку зрения в своем Telegram-канале озвучил заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ, Росгвардия) по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский.

По мнению офицера, пока создается впечатление, что основная масса атакующих Израиль членов палестинских формирований – «толпа голодранцев с автоматами в руках без бронежилетов и экипировки». Именно они бегали вокруг израильской бронетехники, захватывали пленных и вывозили их в сектор Газа.

Но есть и примеры использования эффективных средств поражения, включая БПЛА с подвесными бомбами, отмечает военный. Анализируя действия израильских силовиков, экс-командир «Востока» делает вывод, что с толпой необученных «энтузиастов» они справиться смогут, но относительно перспектив в столкновении с более серьезным противником возникают вопросы.

Если вдруг им предстоит столкнуться с противником более организованным - израильтян ждёт большой сюрприз: их армия небоеспособна

- пишет Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Опытный офицер, в прошлом служивший в спецподразделениях госбезопасности, Ходаковский считает, что по земле израильские военные передвигаются неуверенно. Израильские танки спокойно катаются по городским улицам, почему-то не опасаясь палестинцев с гранатометами.

Еще вчера в другом комментарии Ходаковский столь же нелестно отзывался о действиях израильских силовиков, называя их крайне непрофессиональными. В то же время, экс-командир «Востока» делает вывод, что вчерашнее нападение ХАМАС на Израиль открыло новую главу мировой истории, и нельзя исключать, что сюжетные линии различных историй этого повествования в конечном итоге пересекутся.

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Страны
Израиль
Россия
Украина
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
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