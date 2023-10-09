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Военное обозрение

Минобороны ФРГ: Крупный заказ бундесвера на производство полуприцепов-танковозов не связан с военным конфликтом на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Doll Fahrzeugbau официально передала Бундесверу 31-й по счёту полуприцеп для перевозки танков. На месте присутствовали представители бундесвера, министерства обороны и Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и использованию армии Германии. Всего бундесвер заказал у компании 250 полуприцепов-танковозов.

В Минобороны ФРГ заявляют, что этот достаточно крупный контракт был заключен ещё до начала боевых действий на Украине. Новые полуприцепы для боевых танков типа Leopard 2 были заказаны бундесвером несколько лет назад.

Прицепы имеют восемь осей и могут перевозить грузы до 70 тонн. Это означает, что они совместимы с широким спектром танков бундесвера. Стоимость контракта оценивается в несколько сотен миллионов евро. Заказ бундесвера, как заявлено, обеспечивает высокую загрузку компании из Оппенау.

В своем выступлении директор по вооружению Министерства обороны вице-адмирал Карстен Ставицки особо подчеркнул быструю и несложную доставку. Полуприцепы были доставлены на три месяца раньше, чем было согласовано изначально.

В конечном счете, практически все материалы, которыми располагает бундесвер, используются таким образом, чтобы он мог выполнить свою миссию, будь то в условиях кризиса или в возможном реальном вооруженном военном конфликте.

- похвалили себя и свою работу представители бундесвера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
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