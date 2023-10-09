"Рвут на себе волосы". В Испании рассказали о реакции в ЕС на успехи России

Стратегия России по Украине дает ощутимый результат, пишет в статье для ABC испанский отставной генерал Педро Питарч. На Западе все больше ощущается неприятие поддержки Киева. Фон дер Ляйен и Боррель, вероятно, рвут на себе волосы, резюмирует военный.

После провала украинского контрнаступления, несмотря на яростную бомбардировку дезинформацией, которой нас подвергают, можно сказать, что российская стратегия в конфликте на Украине приносит ощутимые результаты. Это касается как подрыва возможностей ВСУ на самом театре военных действий, так и разрушения воли на международной арене. Конфликт приближается к своей второй зиме, и по обе стороны Атлантики в странах, которые оказывают военную помощь Украине, копится недовольство.

В США пакеты помощи Украине пересматриваются, а то и отменяются из-за сильного давления со стороны Республиканской партии в палате представителей. Политическая борьба выходит за рамки общественного мнения и в преддверии года выборов (назначены на 2024) представляет собой опасность для Белого дома, который и так сомневается в целях мощной американской поддержки Киева.

В Европейском союзе усталость еще более ощутима, особенно в государствах, которые граничат с Украиной и раньше входили в организацию Варшавского договора, а значит, по идее, должны быть настроены антироссийски. Недавно польское правительство отказалось от поставок оружия на Украину, а в минувшую субботу на всеобщих выборах в Словакии победил бывший премьер-министр Роберт Фицо, который в рамках своей предвыборной программы выступал за прекращение отправки вооружений Киеву.

Геополитическая ситуация в Восточной Европе постепенно меняется, – и это касается как поставок оружия, так и придания огромной политической значимости нынешнему конфликту. Из пяти стран, граничащих с Украиной – помимо России и Белоруссии –Польша, Словакия и Венгрия не хотят и дальше разжигать боевые действия. Для того, чтобы создать вокруг Киева своего рода "санитарный кордон", не хватает только Румынии – вместе с Молдавией она, вероятно, скоро присоединится к остальным. Это не очень хорошая новость для Украины, а тем более для США, НАТО и Брюсселя, несмотря на неформальную встречу министров иностранных дел, которая состоялась в понедельник в Киеве. Пожалуй, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель – поборники идеи предоставлять Украине всевозможную помощь – должны рвать на себе волосы.

Автор статьи: Педро Питарч (Pedro Pitarch), генерал-лейтенант армии в отставке. Он был главой Еврокорпуса и Сухопутных войск и руководителем оборонной политики в правительстве бывшего премьер-министра Испании Сапатеро. Он возглавлял отдел стратегии и военного сотрудничества штаба обороны, а также отдел материально-технического обеспечения Верховного главнокомандования НАТО.