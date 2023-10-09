Войти
ТАСС

Женщины-космонавты из Белоруссии начали занятия на тренажере корабля "Союз" в ЦПК

377
0
0
Марина Василевская и Виктория Фидрус
Марина Василевская и Виктория Фидрус.
Источник изображения: belavia.by

Экипажи отработали штатные программы полета на МКС и возвращения на Землю, а также справились с учебными нештатными ситуациями, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Белорусские женщины-космонавты Марина Василевская и Анастасия Ленкова приступили к практическим занятиям на тренажере корабля "Союз МС" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Основной и дублирующий экипажи 21-й экспедиции посещения Международной космической станции, в состав которых входят представительницы Республики Беларусь, начали практические занятия на тренажере пилотируемого корабля "Союз МС" с использованием скафандров "Сокол-КВ2", - говорится в сообщении.

Экипажи отработали штатные программы полета на МКС и возвращения на Землю, а также справились с учебными нештатными ситуациями. Отмечается, что на Василевскую были возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности экипажа, работы с дыхательной вентиляцией и кислородом, подаваемым в скафандр.

В Роскосмосе добавили, что экипаж выполнил поставленные задачи грамотно и сообща, получил высокие оценки инструкторов. "Очень жду следующую тренировку", - приводит слова Василевской пресс-служба госкорпорации.

Согласно планам Роскосмоса, корабль "Союз МС-25" в марте следующего года доставит на станцию экипаж 21-й экспедиции посещения. По данным ЦПК, в экипаж входит белорусская женщина-космонавт Марина Василевская, дублером выступит ее соотечественница Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", а Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
Роскосмос
Проекты
Военные учения
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
25.07.2023
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
30.05.2023
Белорусская женщина-космонавт Василевская войдет в состав экспедиции на МКС
26.02.2018
Межведомственная комиссия рекомендовала к утверждению экипажи новой экспедиции на МКС
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
29.05.2012
России не дают вырваться в космос
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 10:29
  • 55879
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.10 09:39
  • 0
Поляки продолжают хвастаться закупками новых БМП «БЪРСЪКЪ»
  • 09.10 08:55
  • 37
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 09.10 07:40
  • 2654
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.10 22:06
  • 4
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 08.10 21:49
  • 1
Ростех начал поставлять в войска САО "Флокс", способное стрелять снарядами и минами
  • 08.10 17:10
  • 138
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 08.10 02:21
  • 2
Путин: расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП
  • 07.10 19:54
  • 8
Фрегаты для Черного моря
  • 07.10 15:26
  • 1
Командование ВСУ уничтожили уникальной российской бомбой
  • 07.10 14:57
  • 1
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
  • 07.10 14:37
  • 3
Путин заявил, что в России нет ЧВК
  • 07.10 14:30
  • 1
Бондарев сообщил о повышении обороноспособности России и Абхазии
  • 07.10 14:26
  • 1
Путин сообщил об изменении статуса российских миротворцев в Карабахе
  • 07.10 09:39
  • 123
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов