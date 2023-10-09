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ТАСС

FPV-дрон "Гортензия" оборудовали тепловизором для выполнения боевых задач в ночное время

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Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов
Уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов.
Источник изображения: РИА Новости

Беспилотник может применяться для разведки, сброса грузов и боевой работы в качестве камикадзе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский дрон-камикадзе "Гортензия" оборудовали тепловизором для боевой работы в зоне спецоперации в темное время суток. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"Дроны "Гортензия" разрабатываются специалистами одноименного конструкторского бюро. В настоящее время мы ведем работу над расширением линейки FPV-дронов "Гортензия". Без внимания не остаются и другие виды беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, постоянно идет доработка системы управления "Гортензией" и различных дополнительных модулей на сам дрон, что дает больше возможностей применения аппарата. Например, сейчас у нас появился дрон с тепловизором, а это означает, что отрабатывать задачи в зоне СВО теперь можно и ночью", - сообщили в КБ "Гортензия".

Там отметили, что "Гортензия" является дроном массового производства и может применяться для разведки, сброса грузов, а также боевой работы в качестве камикадзе. "С 2022 года в зону СВО было поставлено более 2 500 "Гортензий". Это очень большой объем поставок. Российские военнослужащие иногда присылают видеоматериалы с отработанными задачами, только за этот месяц нам прислали порядка 20 записей боевых вылетов. Конкретную статистику по уничтоженным и пораженным объектам противника мы не ведем, наше дело - производить и поставлять. Уверены, что каждый аппарат помогает отрабатывать задачи качественно", - подчеркнули в КБ.

Вес максимальной полезной нагрузки дрона составляет 2 кг для аппарата "Гортензия 7" (7 дюймов) и 3-3,5 кг для "Гортензии-9" (9 дюймов). Время полета с полезной нагрузкой - 6-8 минут, без полезной нагрузки - 30 минут. Эффективный радиус поражения - 7 км, этот показатель увеличивается при применении ретранслятора "Гортензия Р". 

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Страны
Россия
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