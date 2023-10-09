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ТАСС

Данные о работе астронавта Рубио на МКС помогут NASA подготовить полет человека на Марс

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Астронавт НАСА Франциско Рубио, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин
Астронавт НАСА Франциско Рубио, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Представитель агентства Шон Фуллер отметил, что сейчас исследуют, как проходит адаптация на орбите

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Исследование физических кондиций проведшего год на МКС астронавта Фрэнка Рубио поможет специалистам NASA в подготовке полета человека на Марс и обратно, который займет длительное время. Об этом ТАСС сообщил представитель NASA Шон Фуллер на полях 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

"Сейчас Рубио проходит физическую реабилитацию. Очень важно то, что мы сейчас делаем: исследуем, как человек адаптируется на орбите, как его тело адаптируется, когда он возвращается. <...> [Опыт Рубио важен], если размышлять о более долгом пребывании в полете, проводя год в путешествии до Марса: какие физические кондиции должны быть, чтобы работать на Марсе, а потом преодолеть такое же расстояние на обратном пути", - сказал Фуллер.

Он отметил, что США предстоит еще долгий процесс подготовки к этому полету, а сейчас идет активный сбор информации, чтобы получить наилучшие результаты.

Представитель NASA также рассказал о состоянии Рубио после приземления. По его словам, посадка прошла планово, астронавт был в Хьюстоне уже в тот же день. "Он был счастлив работать со своими коллегами на протяжении 371 дня. Это отличная возможность", - добавил Фуллер.

Астронавт NASA Фрэнк Рубио, а также космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Землю 27 сентября на борту корабля "Союз МС-23" после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции.

К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября прошлого года. Изначально планировалось, что экипаж вернется на Землю весной, но его миссию пришлось продлить до 27 сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года. Чтобы обеспечить безопасное возвращение двух космонавтов и астронавта на Землю, к МКС в беспилотном режиме был отправлен "Союз МС-23".

Согласно информации на официальном сайте NASA, полет до Марса займет около семи месяцев, на протяжении которых у экипажа будет несколько возможностей скорректировать траекторию полета, космический аппарат преодолеет около 480 млн км.

В июне газета The Times сообщила, что четыре астронавта NASA приступили к эксперименту по изоляции в условиях, моделирующих проживание на марсианской базе с целью подготовки к экспедиции на Марс. Эксперимент продлится 378 дней. Экипажу предстоит столкнуться со стрессовыми ситуациями. Ученые также намерены выяснить возможное влияние специальной диеты на здоровье и работоспособность астронавтов.

NASA планирует провести до 2026 года три таких эксперимента, которые названы CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). В ближайшие несколько лет космическое агентство также планирует построить базу на Луне, что рассматривается в качестве этапа к подготовке к полету на Марс. 

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