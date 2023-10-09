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Вестник Мордовии

Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

После 2040 года сухопутные войска США начнут получать танки пятого поколения, которые по своей компоновке будут похожи на российскую Т-14 "Армата".

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", к этому моменту M1A2 SEP V3/4 во многом утратят свою эффективность, столкнувшись на поле боя вероятных военных конфликтов с массовым применением различных дронов - камикадзе, противотанковых ракет, боеприпасов с ударным ядром нового типа и др.

Многое из таких средства поражения уже активно используется сейчас, а в будущем ожидается появление гиперзвуковых дальнобойных ПТУР большой дальности.

В своих последних версиях "Абрамсы" весят уже около 80000 кг, что очень негативно сказывается на их мобильности.

Поэтому заокеанский танк планируют сделать легче тонн на двадцать пять. Основу огневой мощи составит 130-мм пушка. По всей видимости, из-за отсутствия собственного орудия, как было с 120-мм M256, придется идти на поклон к немцам, у которых уже есть 130-мм гладкостволка, устанавливаемая на перспективный Panther KF51. Заряжание станет автоматизированным.

Экипаж уменьшится до трех человек, и его разместят изолированно, в корпусе. Двигатель станет гибридным. Появятся более современные средства активной защиты.

Не исключено, что будут предприняты еще более радикальные меры по снижению веса и новые танки "похудеют" до 35000-40000 кг. Для совместного действия с ними появятся роботизированные машины, вооруженные упомянутыми выше гиперзвуковыми боеприпасами с дальностью действия до пятидесяти километров.

Все эти машины пока существуют лишь виде предварительных проработок. Недавно представленный AbramsX - всего лишь ходовой макет, доведение которого до настоящей боевой машины потребует много времени и финансовых затрат.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Проекты
ГЗЛА
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