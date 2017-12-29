Пентагон будет реанимировать "Абрамс" еще два раза



Опытные образцы оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.

Источник: Армия США Опытные образцы оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.Источник: Армия США

У США нет прорывных разработок для противостояния "Армате" и китайскому танку тип 99

Американские военачальники всерьез присматриваются к Европе, как к будущему театру военных действий с Россией, о чем вполне недвусмысленно на днях объявил командующий морской пехотой США генерал Роберт Неллер.

Шеф КМП призвал американских бойцов, дислоцирующихся на военной базе в Норвегии, быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Российской Федерацией. "Я надеюсь, что ошибаюсь, но грядет война. Благодаря своему присутствию здесь, вы участвуете в борьбе, информационной борьбе, политической борьбе", – сказал Неллер, обращаясь к подчиненным. По словам генерала, американское присутствие в Европе будет расширено, потому что может начаться "огромная драка".

"Старичка" будут омолаживать

Однако готовность ВС США к боевым действиям на европейском ТВД под вопросом, прежде всего, из-за изрядно устаревшего парка бронетехники. В тех войнах, которые США вели и планировали после крушения социалистического лагеря, пожилых, но еще довольно крепких "Абрамсов" хватало за глаза. Но неожиданное для Вашингтона возвращение нашей страны на международную арену в качестве одного из ведущих игроков, с чем категорически на Капитолийском холме не согласны, заставляет Пентагон судорожно искать пути срочного создания "бронированных кулаков".

Пытаясь решить эту проблему как можно быстрее и с наименьшими затратами, Минобороны США заказало компании General Dynamics масштабную модернизацию танков M1A1 Abrams до версии M1A2 SEP v3.

В рамках этих работ будет модернизировано оборудование связи, повышены показатели надежности, живучести, топливной экономичности, усилена броневая защита.

У танка появится вспомогательная силовая установка для обеспечения дополнительной топливной экономичности, усовершенствованные материалы для брони, модернизированные двигатели, трансмиссия. Также танк получит общий дисплей с высоким разрешением для наводчика и командира, а современные элементы электроники будут заменены на новые быстросменные модули, что увеличит ремонтопригодность.

Это относится к блоку отображения командира, к панелям управления механика-водителя и наводчика, к блоку управления башней и к общему дисплею с высоким разрешением. Также начата интеграция усовершенствованных каналов передачи данных о боеприпасах с боевыми электронными устройствами, такими, как установки радиочастотного подавления дистанционных самодельных взрывных устройств.

По словам представителей General Dynamics, новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновленной электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые "Абрамсы" будут более экономно расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными.

Всего в рамках контракта переоборудованию подлежат 786 "Абрамсов" уже устаревшей версии M1A1, которые выпускались в 80-е и 90-е годы. Стоимость сделки оценивается в $2,7 млрд.

Представители Пентагона широко рекламируют данный контракт, утверждая, что данная модификация позволит американцам значительно опередить новейшие разработки как союзников, так и противников. Так, генерал-лейтенант США Джон М. Мюррей, комментируя эту модификацию, заявил: "Я думаю, что на ближайшую перспективу танк "Абрамс" сохранит лидирующую позицию среди танков подобного класса".

Имитация сдерживания

Однако даже американские эксперты, не столь ангажированные, как сотрудники военного ведомства, вынуждены признать, что возможности модернизации "Абрамса" уже исчерпаны, и данные работы радикально не улучшат его боевые характеристики. Едва ли можно всерьез говорить о превосходстве созданного еще в 1980 году М1А1, даже в версии M1A2 SEP v3, скажем над китайским танком третьего поколения тип 99. А уж после появления Т-14 "Арматы" танки классической компоновки сразу же устарели, и спорить с этим бессмысленно. Между тем, Пентагон затеял и следующую модернизацию старичка "Абрамса". По плану в 2023 году американцы должны перейти к производству M1A2 SEPv4, а на вооружение в войска машина должна поступить с 2025 года. Насчет новых качеств этой модификации известно, что M1A2 SEP v4 получит усовершенствованный многоцелевой 120-миллиметровый снаряд AMP, который заменит боеприпасы нескольких типов, сочетая в себе их различные характеристики. Все это говорит о том, что никаких прорывных разработок перспективных танков у США просто нет, или они не хотят слишком вкладываться в это направление. Предпочитая тратить деньги, скажем, на оружие дистанционное, вроде новых гиперзвуковых ракет, авиационных систем или боевых кораблей.

А модификации "Абрамса", скорее всего, должны обозначать "готовность США противостоять вызовам со стороны России и Китая". Но это же говорит о том, что Вашингтон, несмотря на грозные заявления генерала Неллера, не собирается вести сухопутную войну против своих главных противников, продолжая делать ставку на "молниеносный глобальный удар". Ну, или предоставляя "почетную обязанность" наземного контактного боя с русскими своим европейским союзникам.

Благо, что идет разработка перспективного франко-германского танка, который должен начать производить концерн KNDS, созданный путем слияния немецкой компании Krauss Maffei Wegmann и французской Nexter Systems.

Борис Джерелиевский