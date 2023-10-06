Медведев заявил, что набор контрактников в ВС РФ идет "лучше, чем предполагалось"

По словам зампреда Совбеза, количество таких военнослужащих каждый день возрастает практически на 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Зачисление контрактников в Вооруженные силы РФ идет по плану и даже "несколько лучше, чем предполагалось", заявил зампред Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев. Политик посетит военный полигон Поливна в Ульяновске.

"В целом по стране у нас зачисление военнослужащих по контракту идет в плановом порядке, я бы даже сказал, несколько лучше, чем предполагалось, поскольку большое количество ваших товарищей высказали намерение и желание служить Родине по контракту", - сказал политик на встрече с военнослужащими.

По его словам, количество таких военнослужащих каждый день возрастает практически на 1,5 тыс. человек. "Люди очень разного возраста, от условно 25 лет до практически моего возраста, 55 лет и выше. Имеют очень крепкую мотивацию. Это же не подделаешь, это невозможно сыграть в присутствии начальника из Москвы. Это видно", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что испытывает гордость за ребят. "Что такое успех боевой? Это, понятно, наполовину современная техника, а наполовину - боевой дух. Если он есть - есть победа. Нет этого духа - нет победы. Это даже не физика, хотя она тоже важна, конечно. Но это именно внутреннее начало: готов или не готов", - заявил замглавы СБ.