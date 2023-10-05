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Известия.ru

С начала года с космодрома Плесецк были запущены три космических аппарата для МО РФ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

С начала 2023 года с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур было проведено 13 пусков ракет с выводом на орбиту 55 космических аппаратов. Кроме того, с космодрома Плесецк были запущены три ракеты класса «Союз-2» с космическими аппаратами военного назначения, о чем 4 октября, в День космических войск России, сообщили в Минобороны РФ.


«В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск провели свыше 400 тысяч сеансов управления по чем более по 200 космическим аппаратам», — передает ведомство.

На сегодняшний день космические войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России и выполняют широкий спектр задач. В частности, наблюдают за обстановкой в космическом пространстве и выявляют угрозы России в космосе и из космоса, предупреждают о ракетном нападении, осуществляют запуски космических аппаратов. В настоящее время в космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

Отмечается, что за 2023 год специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС обнаружили более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществили контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов и выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки.

Ежегодно 4 октября в России космические войска отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 66 лет назад было положено начало космической эры: в 1957 году с космодрома Байконур был успешно запущен первый спутник Земли.

23 марта сообщалось, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. Ракета была запущена в 09:40, уточнили в ведомстве.

До этого, 24 февраля, «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур. На Международной космической станции (МКС) корабль заменил поврежденный «Союз МС-22».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
МКС
Плесецк
Союз ПКК
Союз-2 РН
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