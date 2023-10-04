Младший министр обороны Великобритании заявил о «функциональном поражении» Черноморского флота России

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Черноморский флот России понес "функциональное поражение" от Украины. С таким заявлением выступил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, пишет украинская пресса.

Джеймс Хиппи, занимающий пост младшего министра по делам Вооруженных сил и ветеранов (не входит в правительство), выступая на Варшавском форуме безопасности, решил перечислить "победы" Украины, одержанные с начала российской спецоперации, но ничего, кроме "Харьковской операции" прошлого года вспомнить не смог. Тогда он заявил, что Украина нанесла "функциональное поражение" российскому Черноморскому флоту. Мол, мало кто может так делать, как когда-то говаривал мэр Киева. Поэтому нужно очень высоко оценивать "военные достижения" Украины.

Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина совершила сейчас в Черном море! Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота

- заявил Хиппи.

Однако, младший министр обороны так и не пояснил, что понимает под "функциональным поражением" Черноморского флота, а также не привел деталей этого "поражения". Впрочем, сюда можно добавить заявление главы военной разведки Украины Буданова о том, что Украина якобы парализовала деятельность Черноморского флота, и теперь российские корабли "боятся из портов выйти", а в сторону Украины даже не смотрят.

В Киеве неоднократно заявляли, что после ударов по Севастополю и российским кораблям Россия "фактически потеряла" контроль над Черным морем. Как заявил глава СНБО Данилов, в дальнейшем Украина полностью уничтожит Черноморский флот России.