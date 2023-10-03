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ТАСС

ФРГ в 2023 году одобрила поставки вооружений Украине на сумму более €3,3 млрд

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Согласно данным Министерства по делам экономики и защиты климата Германии, за первые три квартала было выдано индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму около €8,76 млрд

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Власти Германии за первые три квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму в размере более €3,3 млрд. Об этом говорится в докладе по экспорту военной продукции за первые три квартала текущего года, который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"По предварительным данным, за первые три квартала 2023 года было выдано индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму около €8,76 млрд (€4,3 млрд на оружие и €4,46 млрд на продукцию оборонного назначения). Основной страной-получателем является Украина с более чем €3 млрд", - отметили в Минэкономики ФРГ.

В ведомстве напомнили, что в аналогичный период 2022 года эта сумма составляла €775 млн, т.е. в этом году показатель вырос примерно в четыре раза. Как и за тот же период прошлого года, разрешения для ЕС и НАТО, стран, эквивалентных альянсу, а также для Украины и Республики Корея вновь составляют около 90% общей стоимости (€7,9 млрд из €8,76 млрд) всех выданных индивидуальных разрешений. За тот же период 2022 года общая стоимость составила €5,64 млрд.

Разрешения на поставки в государства ЕС, НАТО и приравненные к ним страны составили около €4,33 млрд (€1,57 млрд на оружие и €2,76 млрд на другую продукцию оборонного назначения). Из этой суммы около €1,03 млрд пришлось на оснащение венгерских вооруженных сил. Помимо Украины и Республики Корея, €860 млн пришлось на другие третьи страны (за аналогичный период 2022 года этот показатель составил €579 млн).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу. 

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Страны
Германия
США
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
Евросоюз
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