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ТАСС

Борисов заявил, что система "Млечный путь" сможет проводить до 15 млн измерений в сутки

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что она в том числе будет обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Система мониторинга космического пространства и предупреждения опасных ситуаций в космосе "Млечный путь" сможет проводить до 15 млн измерений околоземной орбиты в сутки в поисках космического мусора, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Система позволяет до 15 млн измерений осуществлять в сутки и обеспечивать высокую достоверность наличия искусственных или естественных объектов в космосе с целью предотвращения столкновений", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он отметил, что система будет носить глобальный характер и может создаваться при широком международном сотрудничестве.

По словам Борисова, страны, которые присоединятся к проекту, получат всю необходимую информацию для безопасности своих национальных космических группировок.

Обновленная российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получит название "Млечный путь". Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент. 

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Азербайджан
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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