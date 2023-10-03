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ТАСС

В Роскосмосе сообщили о возможности подготовки космонавтов из других стран к полету на РОС

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам главы госкорпорации Юрия Борисова, иностранные партнеры смогут также проводить свои научные эксперименты на станции

БАКУ, 2 октября. /ТАСС/. Космонавты из других стран смогут посещать Российскую орбитальную станцию (РОС), Роскосмос готов организовать их подготовку к полету, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Мы открыты в этом проекте [создание РОС] к международному сотрудничеству о посещении и подготовке космонавтов", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

Он сообщил, что иностранные партнеры смогут также проводить свои научные эксперименты на РОС.

"Станция будет иметь высокую энергетику, то есть энерговооруженность, что позволит организовать различного рода эксперименты, освоение новых технологий, разработку новых материалов, лекарств и будет работать как постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий", - сообщил глава госкорпорации. 

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Азербайджан
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