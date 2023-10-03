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ТАСС

Делегация Роскосмоса во главе с Борисовым участвует в астронавтическом конгрессе в Баку

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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Представили госкорпорации будут присутствовать на церемонии открытия мероприятия и выставочной экспозиции, а гендиректор поучаствует в дискуссии с главами ведущих мировых космических агентств

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов возглавляет делегацию госкорпорации, которая примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Юрием Борисовым примет участие в работе открывающегося 2 октября Международного астронавтического конгресса IAC 2023 в столице Азербайджана Баку", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что делегация примет участие в церемонии открытия конгресса и выставочной экспозиции, а гендиректор поучаствует в дискуссии с главами ведущих мировых космических агентств, где коснется вопросов пилотируемой космонавтики, космического мусора и развития многоспутниковых группировок и программ дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, добавили в госкорпорации, делегация Роскосмоса проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Международной астронавтической федерации (МАФ) и является одним из главных космических событий. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах, несмотря на то что РФ с 1993 года является членом МАФ и представлена в бюро этой организации.

На полях форума "Армия" в августе заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил журналистам, что в этом году Роскосмос планирует принять участие в конгрессе. 

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Азербайджан
Россия
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Борисов Юрий
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