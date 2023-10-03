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ТАСС

СМИ: Украине нужно думать над выходом из конфликта с РФ из-за смены приоритетов в США

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Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве
Эмблема НАТО на Европейской площади в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По мнению корреспондента Der Spiegel, внимание Соединенных Штатов в ближайшее время сместится в сторону внутренней политики из-за президентской гонки

БЕРЛИН, 2 октября. /ТАСС/. Украина теряет позиции в списке приоритетов США, поэтому украинскому руководству следовало бы заняться разработкой стратегии выхода из конфликта с Россией, которая не предполагает достижения заявленных Киевом целей. Такое мнение выразил корреспондент Роланд Неллес в статье для журнала Der Spiegel.

По мнению автора, приближающаяся президентская гонка отодвигает украинский конфликт на второй план в повестке США по сравнению с важными внутриполитическими темами, такими как нелегальная миграция на границе с Мексикой. Украина "теряет позиции в списке приоритетов США", о чем свидетельствуют недавние события вокруг выделения Киеву новых средств, считает Неллес. В этом контексте журналист не исключает, что правительству в Киеве в скором времени "гораздо больше придется думать над [созданием] стратегии выхода из конфликта даже без явной победы над Россией".

Обе палаты американского парламента ранее одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине, из-за чего сенатор Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) задерживал принятие инициативы. Он требовал от сенатских лидеров взять на себя обязательство, согласно которому в ближайшие дни законодатели должны будут принять отдельный проект помощи Киеву. Телекомпания CNN в свою очередь сообщала со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, что Белый дом ожидает вынесения американскими законодателями отдельного законопроекта, где будет предусмотрено выделение средств киевским властям.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и нескольким другим странам в сфере экономики и безопасности. 

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Мексика
Россия
США
Украина
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