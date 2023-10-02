Войти
ТАСС

В Бундестаге считают, что ЕС сможет оказывать помощь Украине и без США

290
0
0
Здание бундестага в Берлине, Германия
Здание бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Председатель комитета ведомства по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что "в Европе много различных боевых систем, и украинцев придется обучить обращаться с ними"

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что Европа сможет продолжать оказывать помощь Киеву и в случае ее прекращения со стороны США после президентских выборов 2024 года.

"Если каждая страна [ЕС] будет участвовать, да [сможет]", - сказала Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke, отвечая на соответствующий вопрос. "Даже если это, следует признать, и будет очень проблематично, поскольку в Европе много различных боевых систем, и украинцев придется обучить обращаться с ними. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - утверждала парламентарий.

Сдержанно депутат отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего ранее в интервью Funke Германию довести расходы на оборону до уровня времен холодной войны, то есть до 3-4% национального ВВП. "Я считаю, что сложно сравнивать времена холодной войны с сегодняшним временем", - сказала она, заявив, что Берлин был тогда "прифронтовым городом", а ФРГ - "прифронтовым государством". "У нас была призывная армия численностью около 550 тыс. человек", - заметила Штрак-Циммерман.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Многие европейские страны опасаются, что в случае победы последнего США могут прекратить оказывать помощь Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
12.09.2022
Украина: военное поражение, крах экономики или дворцовый переворот?
18.07.2022
Байден считает ЦРУ лучшей спецслужбой мира
22.02.2021
The New York Times (США): Байден говорит союзникам, что «Америка вернулась», однако Макрон и Меркель дают ему отпор
01.03.2019
Угрозы военного характера для новых газопроводов РФ
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
16.01.2017
Клаус Йорт бьет тревогу: агрессивная Россия угрожает Дании (Berlingske, Дания)
15.11.2016
Мы слишком зависим от США (Aftenposten, Норвегия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 10:20
  • 18
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 02.10 04:28
  • 55641
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 19:24
  • 100
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 30.09 23:51
  • 25
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 30.09 23:30
  • 1
ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН
  • 30.09 23:24
  • 1
В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах
  • 30.09 22:01
  • 1
В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T
  • 30.09 17:34
  • 3
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 30.09 14:05
  • 4
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant