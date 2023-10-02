Bloomberg: США не смогут восполнить свои запасы оружия без нового пакета помощи Украине

Они истощились после передачи военной техники Киеву, пишет агентство

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогут восполнить собственные запасы вооружений, которые истощились после передачи военной техники Киеву, если Палата представителей Конгресса не согласует пятый пакет помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), что у правительства нет "никакого запасного плана" по выделению финансирования на восполнение собственных запасов вооружений, кроме включения этой статьи расходов в новый пакет помощи Украине. Его общая сумма составляет $6 млрд, из которых $1,5 млрд приходится на пополнение запасов США. Сам пакет входит в состав инициативы Сената по продлению финансирования правительства в целях избежания приостановки его работы (шатдауна).

Одновременно агентство отмечает рост недовольства некоторых представителей Республиканской партии в отношении продолжения поддержки Украины. "Я не уверен, что США и Украина разделяют стратегическую цель выбить Россию из Крыма <...>, а также что украинцы воспринимают указания [западных] военных советников", - приводит оно слова представителя от штата Калифорния Майка Гарсии, который ранее проголосовал против нового пакета помощи Киеву, отметив, что не может "выписать чек без указания конкретной суммы" и ответных обязательств.

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд сообщил в четверг, что поставки вооружений США на Украину замедлятся в случае приостановки работы федерального правительства страны. По его словам, у Пентагона есть одобрение Конгресса США только на то, чтобы дополнительно отправить Киеву вооружения и военную технику на сумму $5 млрд из уже накопленных запасов. В то же время американское Минобороны располагает лишь $1,6 млрд на заключение новых контрактов на замену военного оборудования. Там также опасаются, что шатдаун приведет к приостановке выдачи одобрений на производство военной техники и боеприпасов со стороны Управления по размещению контрактов (DCMA) Пентагона. В этом случае график производства вооружений сдвинется.

В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.

Чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению финансирования правительства, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи субботы (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Приостановка работы правительства США может привести к увольнению сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы требуют сокращения федеральных расходов, что не готовы поддержать демократы. В обеих палатах законодательного органа готовятся свои инициативы по продлению финансирования правительства. Однако они расходятся по многим вопросам, и, судя по всему, ни один из документов не сможет получить одобрение как Сената, так и Палаты представителей.