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Военное обозрение

Замглавы Росгвардии по ДНР: Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский подчеркнул, что война не является альфой и омегой, а всего лишь этапом, после которого неизбежно наступит новый виток жизни. Однако этот виток будет во многом определяться прошедшей войной.

Война формирует новое мышление, новые ожидания, новые отношения в обществе...

- написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что было бы наивным полагать, что после окончания боевых действий все будет так же, как было раньше. После завершения войны сначала все выдохнут с облегчением, но уже спустя непродолжительное время начнут подведение итогов. Подводить итоги прошедшей войны неизбежно будет в той или иной степени подводить каждый способный к критическому мышлению человек. На каждой кухне будут обобщать, систематизировать и стремиться делать какие-либо выводы, зависящие от уровня сложности своего устройства.

Ходаковский добавил, что традиция, согласно которой на могилах погибших воинов кроме крестов ставят флаги России заставляет уже сегодня задумываться над тем, куда мы поведем страну завтра.

Ранее Ходаковский отмечал, что в украинском кризисе любая историческая справедливость должна уступить место вопросам безопасности. На фоне отсутствия средств и мер, способных обеспечить изолированность от угрозы, единственным способом остается изоляция самой угрозы посредством постепенного уменьшения площади ее очага.

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