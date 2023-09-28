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Военное обозрение

В Пентагоне признали отсутствие развёрнутого производства гиперзвукового оружия в США

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не имеют гиперзвукового оружия, но надеются получить его в ближайшее время. Как заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, в планах Пентагона развернуть производство гиперзвуковых ракет в течение года.

Высокопоставленный представитель американского военного ведомства признал, что США до сих пор не имеют гиперзвукового оружия, производство таких видов вооружения не ведется. Однако, у Пентагона имеются планы по началу выпуска гиперзвуковых ракет, их надеются реализовать в течение года.

Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ «нет». Надеемся в течение года

- заявил Лаплант.

Американцы реализуют несколько программ по созданию гиперзвуковых ракет, но успехов пока не добились, даже закрыв пару. Вообще же, американские военные рассчитывают начать развертывание гиперзвуковых вооружений примерно с 2025 года и не позже. Как заявила в марте этого года представитель Комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Сара Джойнер, развертывание гиперзвуковых вооружений на морских, наземных и воздушных платформах должно пройти в середине 2020-х годов, это даст максимальный эффект сдерживания "противника, равного по силам", имея в виду Россию и Китай, причем КНР в большей мере.

Между тем как недавно сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, у США нет четкой стратегии развития гиперзвукового оружия, поэтому и возникли трудности с его созданием. В Вашингтоне уже признали "значительное" отставание в разработках от России и Китая, но намерены наверстать упущенное.

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