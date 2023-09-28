Депутат бундестага потребовал остановить поставки оружия Киеву из-за диверсий на СП

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли при участии Украины, и за это она должна быть лишена возможности получать немецкое оружие. Об этом 26 сентября заявил «Известиям» глава комитета по вопросам экономики и защиты климата бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст.

«Я думаю, что более чем вероятно, что это произошло при участии Украины. В таком случае это означает, что мы поддерживаем в военном и экономическом отношении, а также серьезным образом финансируем страну, которая атаковала и разрушила энергетическую инфраструктуру нашей страны», — сказал он.

По его словам, это объясняет позицию правительства Германии, которая не отвечает на вопросы о виновнике произошедшего и хочет сохранить итоги расследования в тайне.

«Я считаю, что это самый настоящий скандал. Это возмутительно, что власти, которые расследуют этот инцидент, не публикуют материалы по своей инициативе. Немецким журналистам придется, вероятно, публиковать и расследовать то, что должно были официально озвучить», — указал собеседник.

Депутат отметил, что в случае доказанной вины Украины в диверсиях Германия должна прекратить поставки вооружений, так как это будет рассматриваться как нападение на ФРГ.

«Военная и финансовая поддержка страны, которая на нас напала, невозможна. Так что, на мой взгляд, в том случае будет положен конец военной поддержки со стороны ФРГ и так и должно быть. Кстати, даже не принимая во внимание эту ситуацию, я придерживаюсь мнения, что та военная поддержка, которую мы оказываем Украине, не может привести к прекращению этой <военной операции>, она способствует ее продолжению», — заметил Эрнст.

Политик отметил, что отрицательно относится к возможным поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине. Он считает, что Киев нарушит обещание не использовать их для ударов по территории России.

«Я в принципе считаю, что вооружение Украины — это совершенно неправильное решение. Это противоречит цели скорейшего достижения мира. Я принципиально против, особенно, когда речь идет об оружии, которое может достигать территории России. Мы уже наблюдаем атаки дронов на российскую территорию. Я не верю в обещание Украины, что она не будет применять это оружие по территории России. Мы не сможем контролировать их действия», — сообщил Эрнст.

Он указал, что поставки оружия приведут к дальнейшей эскалации конфликта, так как Россия почувствует большую угрозу. По его словам, Германия не должна идти на такой риск.

В августе американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах, указал, что немецкие власти в лице канцлера Олафа Шольца знали о намерении американского лидера Джо Байдена уничтожить экономику ФРГ путем разрушения СП. А такие СМИ, как журнал Spiegel и телеканал ZDF, заявили, что след преступления ведет на Украину, а доказательств вины России в произошедшем нет.

Обе ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны в конце сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.