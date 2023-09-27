Медведев сообщил, что в 2023 году на контрактную службу приняли более 325 тыс. человек

По словам зампреда Совета безопасности России, работа по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих продолжается

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 325 тыс. человек приняты на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ с начала года. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту.

"Мы продолжаем работу по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих", - отметил он.

"С момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек", - указал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что контракт с ВС РФ "ежедневно приходят подписать 1-1,5 тыс. человек". Он указывал, что на период середины сентября контракт подписали около 300 тыс. человек.