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Военное обозрение

Российский военкор рассказал о разгильдяйстве отдельных военнослужащих и важности бережливости на войне

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Источник изображения: topwar.ru

С начала проведения СВО на Украине мы нередко слышали упреки в адрес властей и военного руководства России по поводу снабжения в ВС, вооружения бойцов и прочих недочетов. В то же время мало кто обращал внимание на такую неприятную сторону, как разгильдяйство отдельно взятых обычных военнослужащих

При этом если в Минобороны РФ в той или иной степени всё же сделали выводы, исправив немалую часть нарушений и ошибок, то с вышеупомянутым фактором в войсках по-прежнему остаются проблемы.

О нескольких случаях разгильдяйства в своем ТГ-канале рассказал российский военкор Александр Сладков.

В частности, о прибытии добровольцев в зону СВО из дальнего региона России (какого именно, в сообщении не говорится).

Занимавшиеся подготовкой и отправкой бойцов люди доложили о том, что полностью их экипировали. В то же время к пункту назначения защитники Родины добрались, как выразился Сладков, похожими на нищих.

В ходе разбирательства оказалось, что во время долгого пути будущие бойцы успели, так уж вышло, пропить все выданное им добро. Отдельный вопрос, куда смотрели командиры, и куда нерадивые военнослужащие смогли экипировку сбыть. Видимо, работа для военной прокуратуры.

Другой случай, со слов военкора, произошел в одном из приграничных регионов, руководители которого купили для нужд СВО несколько автомобилей «Нива». При этом защитники, которым достался транспорт, очень быстро вывели его из строя, даже без участия в боевых действиях.

Кто в таких случаях виноват? Тыл Вооруженных чил? Спонсоры? Вот это «здесь же война», это не про боевые потери, это про разгильдяйство

- подытожил Сладков.

Военкор добавил, что не всегда у бойцов есть всё необходимое для ухода за оружием и амуницией. Между тем, многие штурмовики и разведчики покупают за свои деньги средства по уходу за оружием. Кто-то из бойцов приобретает более качественную обувь и амуницию.

В то же время есть много тех, кто относится к уже выданному ему армейскому имуществу по принципу «не моё – не жалко», что отличает нерадивого военнослужащего от ответственного.

Ведь зачастую даже ответственное ведение банального быта, правильное обустройство блиндажа, содержание автомата в порядке, наличии дополнительного рожка с патронами, тёплый спальный мешок могут дать преимущество у ЛБС. Это, казалось бы, прописные истины, но тем не менее, как выясняется, не для всех.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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