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Военное обозрение

В ВВС ВСУ объяснили, почему украинская ПВО не справляется с российскими ракетами «Оникс»

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Источник изображения: topwar.ru

После сегодняшней комбинированной атаки ВС РФ на военные объекты ВСУ в Одессе, в ВВС Украины решили объяснить, почему ПВО страны не справляется с российскими ракетами «Оникс».

Со слов спикера ВВС ВСУ Юрия Игната, ракеты, которыми сегодня были атакованы зернохранилища в порту Одессы, являются противокорабельными. При подходе к цели «Ониксы», как он выразился, опускаются очень низко к воде и продолжают идти на сверхзвуковой скорости. Таким образом, данные боеприпасы являются крайне сложной целью для ПВО.

Напомним, что сегодня ночью ВС РФ поразили ряд важных военных объектов в поту города Одессы и в области. В частности, сообщалось об ударе по портовой гостинице, где размещались иностранные наемники.

Более того, как пишут местные ТГ-каналы, после прилета в порт наблюдалась мощная детонация. Следовательно, либо это были не зернохранилища, о которых рассказывал Игнат, либо в них вместо зерна складировали боеприпасы, переданные ВСУ западными партнерами.

Стоит добавить, что украинская ПВО сегодня не справилась не только с «Ониксами», но и с «Геранями», которые идут отнюдь не на сверхзвуковой скорости. При этом в местных пабликах резко раскритиковали работу ПВО, которая пыталась сбить российские ракеты и дроны прямо над жилыми домами и даже умудрилась перебить газовую трубу в одном из поселков Одесской области.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
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