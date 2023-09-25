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Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Американская компания SpaceX запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, их удалось успешно вывести на орбиту. Запуск произошел в воскресенье утром по московскому времени. SpaceX транслировала запуск в своем аккаунте.

Ранее стало известно, что инженеры американской компании AST SpaceMobile смогли организовать связь с космическим спутником через 5G.

В сентябре американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет Falcon 9. Так, произведенный 3 сентября пуск Falcon 9 стал 62-м в 2023 году для ракет этого семейства. Почти 60 процентов этих грузов пришлись на спутники системы Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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