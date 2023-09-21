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С помощью 5G совершили первый звонок в космос

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Смартфон
Смартфон.
Источник изображения: © Pixabay / Pixabay License/Pexels

Инженеры американской компании AST SpaceMobile смогли организовать связь с космическим спутником через 5G. Об этом сообщает издание Forbes.

В рамках проекта специалисты AST SpaceMobile совершили первый звонок в космос: инженеры из США смогли подключится к спутнику BlueWalker 3, расположенному на низкой околоземной орбите. Сеанс связи состоялся 8 сентября, ученые использовали стандарт 5G и обычный смартфон Samsung Galaxy S22.

По словам инженеров, с помощью стандарта связи пятого поколения удалось наладить голосовую связь и передачу данных со скоростью до 14 мегабит в секунду. В рамках проекта AST SpaceMobile сотрудничали с компаниями Vodafone, AT&T и Nokia.

«Мы более чем когда-либо уверены, что космическая широкополосная связь может помочь расширить подключение к интернету по всему миру», — отметил директор AST SpaceMobile Абель Авеллан. В будущем компания намерена запустить в космос 168 спутников и конкурировать с компанией Starlink Илона Маска.

Опрошенные Forbes специалисты отметили, что спутники компании будут располагаться на низкой околоземной орбите, поэтому организовать покрытие связи на всей планете будет достаточно сложно. Для увеличения покрытия необходим запуск геосинхронных спутников.

В сентябре американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет Falcon 9. Так, произведенный 3 сентября пуск Falcon 9 стал 62-м в 2023 году для ракет этого семейства. Почти 60 процентов этих грузов пришлись на спутники системы Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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