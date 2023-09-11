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SpaceX побила рекорд по числу пусков

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Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 выводит на орбиту спутники GPS III
Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 выводит на орбиту спутники GPS III.
Источник изображения: defensenews.com

Американская компания SpaceX побила рекорд по числу пусков ракет семейства Falcon 9. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на то, что произведенный 3 сентября пуск Falcon 9 стал 62-м в 2023 году для ракет этого семейства. Между тем, в 2022-м компания произвела 61 пуск носителей Falcon 9 и Falcon Heavy, что было рекордом для того времени.

ArsTechnica со ссылкой на аналитическую компанию BryceTech пишет, что SpaceX в первой половине 2023 года доставила на околоземную орбиту около 447 тонн груза, что составляет примерно 80 процентов всей полезной нагрузки, выводимой в космос во всем мире. Издание отмечает, что почти 60 процентов этих грузов пришлись на спутники системы Starlink.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что многоразовая транспортная космическая система Starship готова к очередному испытательному пуску.

В феврале 2020 года обозреватель Ars Technica Эрик Бергер написал, что российские ракеты семейства «Союз» по общему числу пусков являются «королями всех ракет», но по надежности уступают американским Falcon 9.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
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