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Военное обозрение

В Генштабе ВСУ обсуждают переход к обороне с возведением инженерных заграждений на основных направлениях

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Источник изображения: topwar.ru

Украинское контрнаступление доживает последние дни, отсутствие резервов и большие потери вынуждают командование ВСУ перейти к обороне на основных направлениях в ожидании ответного удара российских войск. В Киеве заговорили о необходимости возведения эшелонированной обороны.

Украина переходит от наступления к обороне, но не сразу, попытки контратаковать будут предприниматься и далее, Зеленский кулаком в грудь себя стучал, обещая "продвижение" ВСУ и осенью и зимой. Поддакивал ему и генерал Тарнавский, который фактически признал большие потери бронетехники в ходе наступления заявив, что так как украинская армия сейчас наступает преимущественно пешком и малыми группами, то осенняя распутица и зимние холода ей не помешают.

На этом фоне звучат заявления о необходимости возведения глубоко эшелонированной обороны на основных направлениях по примеру российской, созданной на Запорожском. Об этом на днях заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, средства на строительство "линии Зеленского" у Киева имеются, они находятся в резервном фонде. Обсуждение создания линий заграждения идет с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровыма, а также Генштабом ВСУ.

Мы видим, как россияне за полгода укрепились на Запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше по всем направлениям по всей линии фронта. Мы сейчас работаем с министром обороны, с Минобороны в тех областях и регионах, где такая потребность существует

- завил Денис Шмыгаль.

О необходимости перехода к обороне ранее заявлял главком ВСУ Залужный, требовавший остановить контрнаступление до появления на вооружении ВСУ истребительной авиации, способной прикрыть наступающие части с воздуха, так как наибольшие потери в бронетехнике украинская армия понесла именно от российской авиации.

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Страны
Украина
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