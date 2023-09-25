Reuters сообщило о переговорах США и Вьетнама о передаче пакета оружия

Reuters: США и Вьетнам ведут переговоры о передаче крупнейшего пакета оружия

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по вопросу соглашения о крупнейшей в истории передаче оружия. Об этом в субботу, 23 сентября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, договор о поставке оружия Вьетнаму может быть составлен в 2024 году. На данном этапе сделка находится на ранней стадии, ее условия еще не определены.

«Пакет, который может быть составлен в следующем году, может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку страна Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Пекином в спорном Южно-Китайском море», — рассказал один из источников.

По словам другого собеседника агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.

В свою очередь, доцент кафедры исследований международной безопасности в Токийском международном университете, директор по морской безопасности аналитического центра Pacific Forum International Джеффри Орданиэль также подчеркнул, что переговоры могут вызвать недовольство у Китая.

«Они (США и Вьетнам. — Ред.) развивают асимметричный оборонительный потенциал, но хотят сделать это, не вызывая ответной реакции со стороны Китая», — приводятся его слова в публикации.

Отмечается, что Байден находился во Вьетнаме с государственным визитом 10 и 11 сентября.

СМИ не впервые пишут об указанном соглашении. Так, в начале сентября газета The Washington Post сообщила, что Байден может подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Вьетнамом. По мнению авторов статьи, со стороны Ханоя подобный рискованный шаг отражает готовность противостоять доминированию Китая в регионе.