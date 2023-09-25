В Германии завершены испытания демонстратора боевого лазера, установленного на борту фрегата Sachsen-Anhalt тип F125

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Компании MBDA Deutschland GmbH и Rheinmetall объявили о завершении испытаний демонстратора боевого лазера, установленного на борту фрегата Sachsen-Anhalt (Саксония-Анхальт) тип F125 ВМС Германии. Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Испытания демонстратора лазерного оружия успешно завершены, находясь на борту немецкого фрегата он провел более ста различных тестов, в рамках которых поражал различные воздушные цели. В дальнейшем его демонтируют с корабля и проведут полное изучение результатов для дальнейшей разработки на его базе оперативной системы лазерного вооружения для кораблей.

Боевая эффективность демонстратора лазерного оружия (LWD) была доказана в сложных сценариях в реалистичных условиях эксплуатации против различных типов целей

- говорится в сообщении.

Решение о начале испытаний демонстратора лазерного оружия было принято в 2021 году, управление по закупкам Бундесвера выдало разрешение на его установку на борту боевого корабля. Предполагалось, что изделие мощностью около 20 кВт будет установлено на фрегат типа F124, но в дальнейшем в качестве платформы был выбран фрегат Sachsen-Anhalt тип F125.

О планах вооружить надводные корабли ВМС ФРГ лазерным оружием сообщалось еще в 2019 году. В том же году немецкие компании Rheinmetall и MBDA Deutschland заключили соглашение, в рамках которого анонсировали разработку и создание лазерных боевых систем.

Лазерный демонстратор работает на основе технологии спектральной связи, которую немецкая оборонная компания Rheinmetall исследует на протяжении многих лет. Выходная масштабируемая мощность до 20 кВт с высокой фокусировкой луча позволяет поражать широкий спектр воздушных целей.