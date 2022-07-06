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Военное обозрение

Немецкие ВМС приступили к испытаниям демонстратора боевого лазера

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Источник изображения: topwar.ru

Германия приступила к испытаниям лазерного оружия, разрабатываемого в интересах немецких ВМС. Демонстратор лазерного оружия установлен на борту немецкого фрегата Sachsen-Anhalt (Саксония-Анхальт) тип F125. Об этом сообщает компания MBDA Deutschland.

Немецкие ВМС провели испытания боевого лазера в акватории Балтийского моря, подробности не приводятся, но подчеркивается, что тесты признаны успешными. В прошлом году управление по закупкам Бундесвера выдало разрешение на испытание демонстратора лазерного оружия на борту боевого корабля. Предполагалось, что изделие мощностью около 20 кВт будет установлено на фрегат типа F124, но видимо в качестве платформы был выбран фрегат Sachsen-Anhalt тип F125.

Практические испытания боевого лазера должны пройти в акватории Северного и Балтийского морей. Ожидается, что демонстратор ляжет в основу разрабатываемого лазерного оружия для уничтожения беспилотников, а испытания должны показать, имеет ли смысл применять эту технологию в немецком флоте.

О планах вооружить надводные корабли ВМС ФРГ лазерным оружием сообщалось еще в 2019 году. В том же году немецкие компании Rheinmetall и MBDA Deutschland заключили соглашение, в рамках которого анонсировали разработку и создание лазерных боевых систем.

Фрегат Sachsen-Anhalt (Саксония-Анхальт) типа F125 является третьим кораблем нового проекта для ВМС Германии. Вошел в состав немецкого флота 17 мая 2021 года. Длина фрегата составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т, максимальная скорость хода – 26 узлов, экипаж – 190 человек + имеется место для размещения десанта в количестве 60 человек.

Вооружение - артиллерийское орудие Otobreda калибра 127 мм, две 27-мм зенитные установки MLG 27, восемь ПКР Harpoon, две вертикальные пусковые установки зенитных ракет RIM-116 (42 ракеты), два торпедных аппарата калибра 324 мм, два вертолета NH90, четыре надувные лодки типа RIB.

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Страны
Германия
Продукция
F125
Harpoon ПКР
NH90
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
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