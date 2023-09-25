Украина направит на сектор безопасности и обороны в текущем году более 54 млрд. долларов

ЦАМТО, 22 сентября. Украина в текущем году направит на сектор безопасности и обороны 54,1 млрд. долл., сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"В целом государство направит на сектор безопасности и обороны в этом году почти 2 трлн. гривен (54,1 млрд. долл.). Украина в прошлом году перевела экономику на военные рельсы. Весь бюджет теперь ориентирован на закупку и создание всего нужного для вооруженных сил", – написал Д.Шмыгаль.

Как напоминает "РИА Новости", ранее украинский премьер утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам Д.Шмыгаля, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.

Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1,296 трлн. гривен (35,1 млрд. долл.). По словам Д.Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 трлн. гривен (около 34,6 млрд. долл.), расходы – 2,57 трлн. гривен (около 69,6 млрд. долл.), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 млрд. долл., которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.

В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 млрд. долл., две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды, отмечает агентство.