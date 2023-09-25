Во Франции отказ Польши от поставок оружия для Украины назвали тяжелым ударом

Figaro: Варшава нанесла удар по Киеву отказом в поставке вооружений

Отказ Польши продолжать поставлять вооружение Украине окажется сильным ударом для Киева. Такое мнение высказал журналист Хьюг Майо в статье для французской газеты Le Figaro в четверг, 21 сентября.

«Какими бы ни были причины ухода Польши, это дорого обойдется украинцам», — заявил журналист.

По его словам, официальное объяснение Варшавы заключалось в желании перевооружить собственную армию и вложить финансы в первую очередь в боевой потенциал своей же страны. Однако Майо считает, что дело не только в этом.

«Это заявление прозвучало прежде всего в контексте растущей напряженности между двумя странами, спустя несколько часов после того, как Владимир Зеленский обвинил «некоторые страны» в «фальшивой солидарности», — напомнил он слова украинского лидера, прозвучавшие завуалированным обвинением в адрес Польши во время выступления на Генассамблее ООН 19 сентября.

Майо подчеркнул, что помощь, оказанная Варшавой Киеву, была довольно значительной, а потому ее отсутствие теперь станет очень ощутимым для украинской армии. Журналист привел данные исследования института мировой экономики Кильского университета, из которых следует, что Польша потратила на поддержку Украины около €3 млрд.

«Из 31 страны, предоставившей Киеву военную помощь с начала войны, Польша находится на шестой позиции», — провел анализ автор статьи.

Также, по мнению Майо, проблема для Украины заключается не только в прекращении поставок напрямую от Польши. Дело в том, что значительная часть вооружения стран Запада, направленного в качестве поддержки Киеву, проходит через Жешув — город на юго-востоке Польши. Поэтому значительному риску теперь подвергаются и отправки пакетов помощи из других государств.

Ранее, 20 сентября, глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Он объяснил это решение желанием снабдить польскую армию самым современным вооружением, что исключит возможность параллельно продолжать финансирование Киева.

Позже, 21 сентября, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер объяснил, что Польша направит Украине только ранее согласованное для поставок оружие. При этом Мюллер подчеркнул, что Киев сделал ряд политических заявлений, которые Варшава совершенно не приемлет.

Комментируя спор между Украиной и Польшей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди. Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации, отметил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.