Пентагон заявил, что более 30 стран обучили около 84 тыс. украинских военных

Их обучали грузить танки на поезда и преодолевать затопленные траншеи, управлять бронетранспортерами Strykers и БМП Bradley

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Почти 84 тыс. украинских военных обучили не менее чем в 30 странах мира с начала конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя Пентагона майора Чарли Дитца.

По данным издания, в ходе подготовки только в США было сформировано около 15 батальонов, способных управлять бронетранспортерами Strykers, БМП Bradley и транспортными средствами механизированной пехоты. Помимо этого, украинские военные научились грузить танки на поезда и преодолевать затопленные траншеи.

Однако, как передает Foreign Policy, это еще не привело к тем изменениям в тактике ВСУ, которые Соединенные Штаты хотели бы видеть. "Украинцы маневрируют, но не так хорошо, как всем хотелось бы", - заявил изданию представитель правительства.

Осенние дожди, отмечает издание, могут затруднить продвижение танков Abrams, БМП Bradley и машин Strykers, предоставленных Киеву Соединенными Штатами.

Журнал также сообщает, что к этому моменту на Украину прибудет танковый батальон из 31 танка Abrams, обучение управлению которыми завершится в ближайшее недели на американской базе Графенвор в Германии. Помимо этого Киев получит от Дании немецкие танки Leopard и советские Т-72.