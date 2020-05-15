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Российская газета

"Подопытный кролик": украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США

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Источник изображения: rg.ru

На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства. На спутниковой фотографии видно, что боевая машина хранится вместе с Т-72, БМП-1 и БМП-2.

На этом военном объекте, одном из крупнейших в США, проходили испытания многие образцы боевой техники, в том числе такие известные как M1A2 Abrams, Stryker, Bradley, AH-64D, а также различные высокоточные боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.

Для оценки эффективности новинок очень часто в качестве своеобразных "подопытных кроликов" используется различная бронетехника: как списанная американская, так и советская или изготовленная в государствах бывшего Варшавского договора.

Что-то было закуплено по официальным каналам, например, в ФРГ, получившей в свое распоряжение огромные арсеналы вооруженных сил ГДР. Что-то доставлялось после военных конфликтов. Например, большое количество иракских "семьдесят вторых" было захвачено в ходе войны 1991 года после освобождения Кувейта.

Военным наследством СССР щедро делилась и Украина. Оттуда за океан уплыли многие образцы вооружений. В 2004 году в Соединенные Штаты были поставлены 4 изготовленных в Харькове новых танка, которые по документам проходили как Т-80УД, а на самом деле по характеристикам соответствовали Т-84 "Оплот". Причем машины были оборудованы секретной на то время динамической защитой "Нож", а два экземпляра - еще и комплексами активной защиты.

Когда осуществлялась эта скандальная во многих отношениях сделка, военные эксперты высказывали мнение, что большая часть этих бронемашин во время изучения их сильных и слабых сторон будет просто уничтожена. Они оказались правы, до наших дней дожил, по всей видимости, лишь один такой "Оплот". Правда, судя по недавним сообщениям, американцы намерены его отремонтировать и снова задействовать в каких-то тестах. Для этого на Украине уже закупают новые 1200-сильные двигатели и запускаемые из 125-мм пушек управляемые по лазерному лучу ракеты "Комбат".


Алексей Моисеев

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Страны
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Кувейт
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США
Украина
Продукция
AH-64
Bradley
M1 Abrams
Stryker
БМП-1
БМП-2
Т-72
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
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