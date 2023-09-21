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ТАСС

В Пентагоне считают, что шатдаун в США может повлечь приостановку поставок оружия Украине

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © Flickr / Kevin H.

Газета Politico уточнила, что приостановка работы правительства влечет за собой свертывание деятельности Пентагона, если она не является критически важной для национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Возможная вынужденная приостановка работы правительства США (шатдаун), обусловленная невозможностью согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (начинается 1 октября), может поставить под угрозу поставки вооружений Украине и обучение украинских солдат. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона Криса Шервуда.

Увольнения и временное прекращение некоторых видов деятельности Министерства обороны США, которыми чреват шатдаун, могут прервать "поставку оборонных товаров, услуг и/или военное обучение и подготовку", приводит издание выдержку из заявления Шервуда. Газета уточняет, что приостановка работы правительства влечет за собой свертывание деятельности Пентагона, если она не является критически важной для национальной безопасности. По словам Шервуда, это может привести к отсрочке обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, которое должно начаться в ближайшие недели.

Если федеральное правительство приостановит работу, единственным источником военной помощи Украине со стороны США станут уже одобренные поставки из запасов Пентагона. Ранее американские власти неверно рассчитали стоимость переданных Киеву вооружений, завысив ее примерно на $6,2 млрд. Затем США приступили к передаче Украине военной помощи на эту сумму. Шервуд подчеркнул, что Вашингтон сможет финансировать поставки оружия из этих средств даже в случае шатдауна.

Белый дом обратился к членам Конгресса США с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила в конце августа директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки действия которой Белый дом не указывает, также позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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