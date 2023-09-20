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Техкульт

Япония запустила на Луну зонд SLIM с луноходом, который был создан производителем игрушек

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LEV-2

Японское космическое агентство JAXA запустило на прошлой неделе зонд «Умный посадочный модуль для исследования Луны» (SLIM). В его составе есть специальный аппарат для изучения поверхности спутника Земли. Он создан под вдохновением от работы детских игрушек.

Устройство называется Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Это не полноценный луноход — скорее, тестовый образец для отработки технологии. Как и прочие космические державы, Японию куда более интересует сама удачная посадка на Луну. Это открывает возможности для дальнейших исследований и проектов. Над LEV-2 работали производитель игрушек TOMY и ученые из университета Дошиша, а электронные компоненты создавали инженеры Sony. Он устроен как сфера, которая может раздвигаться – две полусферы становятся подобием колес или гусениц, а в центре располагается полезная нагрузка. Такой робот передвигается, переваливаясь с одной «ноги» на другую. Главное преимущество LEV-2 в том, что в нем нечему ломаться, плюс он очень простой и дешевый — поэтому и понадобился опыт создателей детских игрушек. Время работы устройства весом в 250 грамм всего 2 часа, практической пользы от него нет. Но он станет родоначальником целой серии механизмов для изучения других миров. Также он будет использован в образовательных целях, для приобщения детей к робототехнике.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Луна
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